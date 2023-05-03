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Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании 02.05.2023

Мадридский коллектив сенсационно уступил сопернику.
Сегодня, 07:22
Реал Сосьедад - Реал Мадрид / Getty Images
Реал Сосьедад - Реал Мадрид / Getty Images

Во вторник, 2 мая, в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад принимал мадридский Реал.

В первом тайме команды создали несколько моментов, но реализовать их не удалось.

После перерыва защитник "сливочных" Эдер Милитао допустил грубейшею ошибку, которая привела к пропущенному голу.

В концовке встречи Барренечеа удвоил преимущество своей команды, сняв все вопросы о победителе встречи.

Видео голов и обзор матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид:

Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0
Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 86.

Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель (Элустондо, 63), Субельдия (Пачеко, 64), Ле Норман, Муньос - Мерино, Субименди, Оярсабаль, Сильва (Ильярраменди, 89) - Кубо (Барренечеа, 74), Серлот (Фернандес, 74).

Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Себальос, Чуамени, Кроос (Васкес, 63) - Асенсио (Аррибас, 82), Мариано (Родригес, 59), Родриго.

Предупреждения: Горосабель - Карвахаль, Себальос, Начо, Родриго.

Удаление: Карвахаль (вторая желтая).


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