"Ужасно": Грилиш раскритиковал Родри, приняв участие в забавном челлендже

Полузащитник Манчестер Сити выделил лучших и худших в составе команды.

Футболист сборной Англии и Манчестер Сити Джек Грилиш принял участие в челлендже.

Полузащитник "горожан" с позитивной стороны оценил Фила Фодена, назвав того профессиональным футболистом.

Забавно, что Грилиш несколько раз раскритиковал Родри, ведь у того худший стиль и музыкальный выбор.

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Что касается нападающего Эрлинга Холанда, то тот больше всего находится в душе.

Отметим, что сегодня, шестого мая, в рамках чемпионата Англии Манчестер Сити дома примет Лидс. Начало встречи - в 17:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб обвинил "партнера" Манчестер Сити в получении "стороннего финансирования".