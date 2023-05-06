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Футбол

"Ужасно": Грилиш раскритиковал Родри, приняв участие в забавном челлендже

Полузащитник Манчестер Сити выделил лучших и худших в составе команды.
Сегодня, 11:00
Родри и Джек Грилиш / Getty Images
Родри и Джек Грилиш / Getty Images

Футболист сборной Англии и Манчестер Сити Джек Грилиш принял участие в челлендже.

Полузащитник "горожан" с позитивной стороны оценил Фила Фодена, назвав того профессиональным футболистом.

Забавно, что Грилиш несколько раз раскритиковал Родри, ведь у того худший стиль и музыкальный выбор.

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Что касается нападающего Эрлинга Холанда, то тот больше всего находится в душе.

@dailymailsport Teammates with Jack Grealish 🔵 Best dancer 🕺 Worst Music 🎶 Longest in the shower 🛀 #ManCity #ManchesterCity #Grealish #JackGrealish #teammates #PremierLeague ♬ original sound - Daily Mail Sport

Отметим, что сегодня, шестого мая, в рамках чемпионата Англии Манчестер Сити дома примет Лидс. Начало встречи - в 17:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб обвинил "партнера" Манчестер Сити в получении "стороннего финансирования".


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