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Бельгийский клуб обвинил "партнера" Манчестер Сити в получении "стороннего финансирования"

Команда считает, что финансирование конкурента не имеет "экономической рациональности".
Сегодня, 19:43
Игроки Ломмела / Getty Images
Игроки Ломмела / Getty Images

Один бельгийский клуб обвинил своего соперника и партнера Манчестер Сити по City Football Group (CFG), Ломмель С.К. в получении "иностранных субсидий", которые искажают конкуренцию и противоречат законодательству Европейского союза (ЕС), сообщает The Athletic.

В своем заявлении Эксельсиор Виртон сообщил, что он подает в суд на решение бельгийской федерации футбола предоставить Ломмелю профессиональную лицензию, необходимую ему для участия в Challenger Pro League в следующем сезоне.

Эксельсиор Виртон, который в этом сезоне занял последнее место в дивизионе и которому грозит понижение до любительского третьего дивизиона страны, добавил, что он готов довести дело до Европейского суда в Люксембурге, который следит за исполнением закона ЕС.

Основанием для судебного иска является то, что ЕС недавно принял постановление против "иностранных субсидий, искажающих внутренний рынок".

https://www.revirton.be/
https://www.revirton.be/

Он был введен в декабре, чтобы закрыть лазейку в правилах общего рынка против "государственной помощи", которая представляет собой использование государственных денег для предоставления компании или государству-члену несправедливого преимущества перед их конкурентами.

Государствам ЕС всегда запрещали это делать, но новое правило распространяет запрет на страны, не входящие в ЕС.

Виртон утверждает, что Ломмель был "финансово допингован" из-за денежного вливания в размере 14 миллионов фунтов от их владельца CFG, который в настоящее время владеет 13 клубами по всему миру.

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Контрольный пакет акций CFG принадлежит шейху Мансуру, вице-президенту и заместителю премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, а также члену королевской семьи Абу-Даби.

Виртон считает, что без поддержки Абу-Даби, которая не имеет "экономической рациональности", Ломмель не сможет претендовать на лицензию и, следовательно, будет переведен в третью лигу, вместо него.

Помимо возбуждения судебного дела против федерации в бельгийских судах, адвокат Виртона Себастьян Энгелен также подал жалобу в Европейскую комиссию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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