Владельцы Ман Сити приобрели клуб в Бразилии

City Football Group добавили в свое портфолио еще одну команду.

Компания City Football Group добавила в свою коллекцию команду из Бразилии.

Как сообщает издание Transfers News Live, владельцы Ман Сити, Нью-Йорк Сити, Труа и некоторых других клубов приобрели Байю.

Бразильский коллектив приобрели за сумму близкую к 180 млн евро. Байя дважды становилась чемпионом Бразилии, но оба случаи были еще в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона попытается подписать скандального защитника Манчестер Сити.