Владельцы Ман Сити приобрели клуб в Бразилии
City Football Group добавили в свое портфолио еще одну команду.
Компания City Football Group добавила в свою коллекцию команду из Бразилии.
Как сообщает издание Transfers News Live, владельцы Ман Сити, Нью-Йорк Сити, Труа и некоторых других клубов приобрели Байю.
Бразильский коллектив приобрели за сумму близкую к 180 млн евро. Байя дважды становилась чемпионом Бразилии, но оба случаи были еще в прошлом году.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона попытается подписать скандального защитника Манчестер Сити.