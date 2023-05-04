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Владельцы Ман Сити приобрели клуб в Бразилии

City Football Group добавили в свое портфолио еще одну команду.
Сегодня, 21:03
Байя / Getty Images
Байя / Getty Images

Компания City Football Group добавила в свою коллекцию команду из Бразилии.

Как сообщает издание Transfers News Live, владельцы Ман Сити, Нью-Йорк Сити, Труа и некоторых других клубов приобрели Байю.

Бразильский коллектив приобрели за сумму близкую к 180 млн евро. Байя дважды становилась чемпионом Бразилии, но оба случаи были еще в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона попытается подписать скандального защитника Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бразилия Манчестер Сити

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