Мудрик в старте, Забарный в запасе: стартовые составы на матч Борнмут - Челси

По ходу второго тайма на футбольном поле может состояться украинское противостояние.

В субботу, 6 мая, на Виталити Стэдиум пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между Борнмутом и лондонским Челси.

Главный тренер "вишен" Гари О'Нил оставил в запасе центрбека Илью Забарного. А временный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард доверил Михаилу Мудрику место в стартовом составе.

Борнмут: Нето - Смит, Сенеси, Келли, Винья - Ротуэлл, Лерма, Уаттара, Биллинг, Кристи - Соланке.

Запасные: Траверс, Брукс, Энтони, Забарный, Кук, Мефам, Семенио, Стейси, Стивенс.

Челси: Аррисабалага - Чалоба, Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл - Канте, Фернандес, Галлахер - Мадуэке, Хаверц, Мудрик.

Запасные: Менди, Аспиликуэта, Холл, Феликс, Зиеш, Ковачич, Лофтус-Чик, Пулишич, Стерлинг.

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Стартовый свисток поединка между Борнмутом и Челси запланирован на 17:00 по киевскому времени.