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Вердер - Бавария 1:2: обзор матча и результат игры 06.05.2023

Команда Томаса Тухеля перестала играть после второго гола и едва не поплатилась за это.
Вчера, 21:33
Бавария Мюнхен / Getty Images
Бавария Мюнхен / Getty Images

В субботу, 6 мая, в Бремене на Везерштадионе в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги прошел матч между Вердером и Баварией.

Первый тайм команды провели без голов, оставив все самое интересное на тайм под №2.

На 62-й минуте Садио Мане отправил мяч в штрафную хозяев поля, где у Джамала Мусиалы не получился удар. Зато молодой немец отлично обработал мяч для Сержа Гнабри, который с близкого расстояния переиграл Иржи Павленку.

Источник: Getty Images

Вскоре "ротен" удвоили преимущество, благодаря голу в исполнении Лероя Сане. А под занавес матча состоялся главный шедевр вечера.

Никлас Шмидт, который провел на поле всего пять минут, получил пас от партнера, сместился к центру и метров с 25 нанес великолепный удар в дальнюю девятку, с которым не справился Янн Зоммер.

Источник: Getty Images

В оставшееся время бременцы так и не сумели организовать финальный штурм. Бавария заработала три очка и увеличила отрыв от дортмундской Боруссии до четырех очков ("шмели" проведут свой матч 31-го тура в воскресенье, 7 мая). Вердер занимает 12-е место с 35-ю очками.

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Статистика матча Вердер - Бавария 31-го тура Бундеслиги

Вердер - Бавария 1:2
Голы: Шмидт, 87 - Гнабри, 62, Сане, 73.

Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 14 - 11
Ожидаемые голы (xG): 0.66 - 1.82

Вердер: Павленка - Пипер (Велькович, 55), Штарк, Фридль - Вайзер, Гросс (Груев, 77), Юнг (Бьюкенен, 77), Биттенкур (Шмидт, 82), Стаге - Шмид, Дукш (Филипп, 77).

Бавария: Зоммер - Мазрауи, Павар, Де Лигт, Канселу - Киммих, Гравенберх (Мюллер, 64), Коман (Сане, 64), Гнабри, Мусиала - Мане (Сарр, 88).

Предупреждения: Пипер, Фридль - Канселу.

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