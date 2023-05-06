Рома - Интер 0:2: обзор матча и результат игры 06.05.2023

Второе противостояние клубов Рима и Милана за день также завершилось победой последних.

В субботу, 6 мая, на Стадио Олимпико состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись Рома и Интер.

В середине первого тайма "нерадзурри" вышли вперед. Дензел Думфрис прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу. Ромелу Лукаку немного не успел, но Федерико Димарко подстраховал одноклубника, замкнув передачу.

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После перерыва подопечные Жозе Моуриньо были активнее своих оппонентов, но они никак не могли довести дело до гола. При этом с этой задачей отлично справились игроки миланского клуба.

Защитник Интера выбил мяч на чужую половину поля. Роджер Ибаньес перехватил мяч, но тут же отдал пас прямо на Лаутаро Мартинеса, который моментально вывел Ромелу Лукаку на свидание с вратарем. Бельгийский форвард точно пробил в левый угол, удвоив преимущество гостей.

Источник: Getty Images

В оставшееся время "джаллоросси" могли как пропустить (Мартинес попал в перекладину), так и забить свой первый гол (Камара с убойной позиции пробил мимо ворот).

В итоге Интер завоевал важную победу, за счет которой он выбил Милан, ранее обыгравшего Лацио, из топ-4. Рома же осталась на седьмом месте, имея в активе 58 очков.

Статистика матча Рома - Интер 34-го тура Серии А

Рома - Интер 0:2

Голы: Димарко, 33, Лукаку, 74.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 15 - 10

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 8 - 12

Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 0.89

Рома: Патрисиу - Манчини, Кристанте, Ибаньес - Залевски (Миссори, 90+3), Камара (Пизилли, 90+3), Матич (Тахірович, 90+3), Бове (Дибала, 72), Спинаццола - Пеллегрини, Белотти (Абрахам, 75).

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони - Думфрис (Белланова, 60), Барелла (Гальярдини, 82), Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 71), Димарко (Де Врей, 71) - Лукаку, Корреа (Мартинес, 60).

Предупреждения: Манчини, Пеллегрини, Спинаццола - Мартинес, Гальярдини.