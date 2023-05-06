iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома - Интер 0:2: обзор матча и результат игры 06.05.2023

Второе противостояние клубов Рима и Милана за день также завершилось победой последних.
Сегодня, 21:02
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

В субботу, 6 мая, на Стадио Олимпико состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись Рома и Интер.

В середине первого тайма "нерадзурри" вышли вперед. Дензел Думфрис прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу. Ромелу Лукаку немного не успел, но Федерико Димарко подстраховал одноклубника, замкнув передачу.

Источник: Getty Images

После перерыва подопечные Жозе Моуриньо были активнее своих оппонентов, но они никак не могли довести дело до гола. При этом с этой задачей отлично справились игроки миланского клуба.

Защитник Интера выбил мяч на чужую половину поля. Роджер Ибаньес перехватил мяч, но тут же отдал пас прямо на Лаутаро Мартинеса, который моментально вывел Ромелу Лукаку на свидание с вратарем. Бельгийский форвард точно пробил в левый угол, удвоив преимущество гостей.

Источник: Getty Images

В оставшееся время "джаллоросси" могли как пропустить (Мартинес попал в перекладину), так и забить свой первый гол (Камара с убойной позиции пробил мимо ворот).

В итоге Интер завоевал важную победу, за счет которой он выбил Милан, ранее обыгравшего Лацио, из топ-4. Рома же осталась на седьмом месте, имея в активе 58 очков.

Статистика матча Рома - Интер 34-го тура Серии А

Рома - Интер 0:2
Голы: Димарко, 33, Лукаку, 74.

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 15 - 10
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 8 - 12
Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 0.89

Рома: Патрисиу - Манчини, Кристанте, Ибаньес - Залевски (Миссори, 90+3), Камара (Пизилли, 90+3), Матич (Тахірович, 90+3), Бове (Дибала, 72), Спинаццола - Пеллегрини, Белотти (Абрахам, 75).

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони - Думфрис (Белланова, 60), Барелла (Гальярдини, 82), Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 71), Димарко (Де Врей, 71) - Лукаку, Корреа (Мартинес, 60).

Предупреждения: Манчини, Пеллегрини, Спинаццола - Мартинес, Гальярдини.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома интер Серия А

Статьи по теме

Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио
Милан добыл уверенную победу над Лацио Милан добыл уверенную победу над Лацио
Ювентус с трудом обыграл Лечче и вышел на второе место в Серии А Ювентус с трудом обыграл Лечче и вышел на второе место в Серии А
Интер готов продать своего ключевого форварда в Манчестер Юнайтед Интер готов продать своего ключевого форварда в Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио
Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа21:48
Малиновский вернулся в стартовый состав Марселя на матч против Ланса
ММА21:45
Стерлинг - Сехудо: Прогноз и анонс на бой за титул в легчайшем весе
Европа21:33
Бавария не без проблем обыграла Вердер и увеличила отрыв от Боруссии Д
Европа21:22
Гол Салаха помог Ливерпулю одолеть в непростом матче Брентфорд
Формула 121:07
Гран-при Майами: Ферстаппен победил в третьей практике, Леклер и Перес попали в тройку
Европа21:02
Интер на выезде одолел Рому и сократил отставание от второго места до одного очка
Европа20:49
Пиоли высказался о серьезности травмы Леау
Европа20:28
УЕФА примет меры по повышению безопасности болельщиков после финала Лиги чемпионов-2022
Европа20:18
Глава UFC назвал условия проведения боя Чимаев - Усман
Европа19:59
Кейн обошел Руни и стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK