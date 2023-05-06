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Милан - Лацио 2:0: обзор и результат матча чемпионата Италии 06.05.2023

"Россонери" смогли завоевать важные очки на своем поле.
Сегодня, 17:56
Милан - Лацио / Getty Images
Милан - Лацио / Getty Images

В субботу, 6 мая, в рамках 34-го тура Серии А Милан встречался с Лацио. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Оба забитые мяча пришлись на первую половину игры. Сначала на 11-й минуте "россонери" лишились лидера атаки Рафаэла Леау, что могло стать ключевым эпизодом матча, однако это даже пошло на руку хозяевам.

Спустя пару мгновений Исмаэль Беннасер вывел свою команду вперед, а уже в середине тайма блестящим ударом Тео Эрнандес удвоил преимущество Милана.

Во второй половине встречи гости не создали ровным счетом ничего, по сути отдав принципиальному сопернику важные очки, которые римлянам понадобились бы в борьбе за зону еврокубков.

Таким образом, Милан поднялся на четвертую строчку, а Лацио остался на второй. Разница между командами составляет всего три балла.

Статиститка матча Милан - Лацио чемпионата Италии

Милан - Лацио 2:0    
Голы: Беннасер, 17, Эрнандес, 29

Ожидаемые голы (xG): 0,93 - 0.83
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 10 - 7
Удары в створ: 3 - 0      
Фолы: 9 - 9

Милан: Меньян, Калабрия (Калулу, 46), Кьер (Тиав, 46), Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Крунич, Беннасер, Тонали, Рафаэл Леау (Салемакерс, 11), Жуниор Мессиас, Жиру (Ребич, 69).

Лацио: Проведель, Марушич (Ладзари, 56), Романьоли, Казале, Хюсай (Пеллегрини, 68), Луис Альберто, Милинкович-Савич (Башич, 68), Маркос Антонио, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Педро, 56), Иммобиле (Канчельери, 81).

Предупреждения: Романьоли (20), Марушич (24), Калабрия (42), Казале (60), Пеллегрини (88), Тиав (89).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан лацио Серия А

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