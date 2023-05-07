Кривбасс представил нападающего сборной Нигера

Даниэль Соса наконец сможет играть за криворожскую команду

Кривбасс официально представил нападающего Даниэля Сосу.

Форвард будет играть за подопечных Юрия Вернидуба под 9-ым номером. Переход оформлен бесплатно. Срок контракта до 2025 года.

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На взрослом уровне Соса выступал за нигерский АСФАН, гвинейский Камсар, тоголезский Вап и белорускую Ислочь.

Стоит отметить, что клуб УПЛ усилился Даниэлем еще в марте этого года, но он не мог играть из-за проблем с визой.