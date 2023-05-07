Гвардиола остался недоволен важным решением Холанда в матче против Лидса

Испанский специалист попросил своих подопечных доводить дело до конца, а не заниматься благотворительностью.

Манчестер Сити на своем поле обыграл Лидс со счетом 2:1 в рамках 35-го тура АПЛ.

Однако главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола был недоволен действиями лучшего бомбардира чемпионата Эрлинга Холанда.

На 84-й минуте матча при счете 2:0 Сити получил право на пенальти. Но, будучи штатным пенальтистом, норвежец предоставил возможность Илкаю Гюндогану оформить хет-трик. Однако хавбек не забил, а Лидс сократил отставание в счете всего через минуту.

"Игра не окончена. Это показывает, какой милый и щедрый Эрлинг. Если бы это произошло при 4:0 за 10 минут до конца, хорошо. А при счете 2:0? Эрлинг сейчас лучший исполнитель пенальти, поэтому он должен был это сделать", — цитирует Пепа The Athletic.

"Сегодня Эрлинг мог забить два-три мяча. Он играл невероятно хорошо, в своих движениях и во всем, как он боролся за нас. Мне нравится его хвалить, когда он не забивает. Но пенальтист есть пенальтист. Счет 2:0 это не та ситуация, когда мы можем забывать об этом".

Благодаря этой победе Манчестер Сити увеличил свой отрыв от Арсенала до четырех очков. Свой матч 35-го тура "канониры" проведут в воскресенье, 7 мая, на выезде против Ньюкасла. Начало встречи - 18:30 по Киеву.