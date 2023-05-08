Холанд может получить от Манчестер Сити солидные бонусы по итогам сезона-2022/23

Все будет зависеть от того, насколько успешно "горожане" завершат кампанию.

Феноменальный сезон Эрлинга Холанда в Манчестер Сити может подкрепиться не только трофеями, но и крупными денежными бонусами.

Как сообщает The Sun, за победу в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов 22-летний норвежец получит по одному миллиону фунтов.

А сезон он может завершить еще одним приятным бонусом в виде 350 тысяч, если он поможет "горожанам" победить Манчестер Юнайтед в финале кубка Англии.

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Также его банковский счет могут пополнить бонусы за счет получения индивидуальных наград, некоторые из которых уже были зарезервированы за ним (Золотая бутса АПЛ).

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 51 гол и 8 результативных передач.