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Ибрагимович обменял свою Феррари на новенький спорткар

Подходящий автомобиль для шведского форварда.
Сегодня, 15:19
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Златан Ибрагимович вместе со своей подругой посетил элитный автосалон, где обменял свою Феррари на лимитированный спорткар.

Шведский форвард известен, как заядлый автолюбитель, у него дома собрана немалая коллекция, куда входит, например, редкая Ferrari Monza SP2.

Но для повседневных нужд Златан использовал золотую Ferrari SF90 Spider, которую ему подарили на 40-й день рождения. Именно этот автомобиль швед и обменял.

Из автосалона Златан уехал уже на Ferrari Daytona SP3 - лимитированным спорткаре. Всего было изготовлено 599 автомобилей.

Дайтона оснащена атмосферным 6,5-литровим V12, а разгоняется с нуля до ста всего 2.8 секунды. Подходящий автомобиль для Златана.

Ранее соощалось, что Ибрагимович может присоединиться к Монце.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Златан Ибрагимович

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