Ибрагимович обменял свою Феррари на новенький спорткар
Подходящий автомобиль для шведского форварда.
Златан Ибрагимович вместе со своей подругой посетил элитный автосалон, где обменял свою Феррари на лимитированный спорткар.
Шведский форвард известен, как заядлый автолюбитель, у него дома собрана немалая коллекция, куда входит, например, редкая Ferrari Monza SP2.
Но для повседневных нужд Златан использовал золотую Ferrari SF90 Spider, которую ему подарили на 40-й день рождения. Именно этот автомобиль швед и обменял.
Из автосалона Златан уехал уже на Ferrari Daytona SP3 - лимитированным спорткаре. Всего было изготовлено 599 автомобилей.
Дайтона оснащена атмосферным 6,5-литровим V12, а разгоняется с нуля до ста всего 2.8 секунды. Подходящий автомобиль для Златана.
Ранее соощалось, что Ибрагимович может присоединиться к Монце.