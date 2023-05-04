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Ибрагимович может перейти в клуб Берлускони

Ветеран шведского футбола не намерен заканчивать карьеру.
Сегодня, 17:16
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Шведский форвард Златан Ибрагимович определился со своим будущим.

Как сообщает журналист Санти Ауна, 41-летний игрок готов пополнить стан Монцы. Трансфер может состояться на правах свободного агента.

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Переговоры между сторонами уже начались и, хотя, еще ничего не подписано, но у представители игрока и клуба настроены оптимистично.

Стоит отметить, что Монцой владеет экс-премьер Италии и бывший президент Милана Сильвио Берлускони.

Напомним, что этим летом у Ибры заканчивается контракт с уже упомянутым Миланом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Златан Ибрагимович Сильвио Берлускони

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