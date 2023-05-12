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Вингер Боруссии Д пропустит остаток сезона из-за травмы

Команда лишилась молодого, но важного исполнителя.
Сегодня, 09:23
Джейми Байно-Гиттенс / Getty Images
Джейми Байно-Гиттенс / Getty Images

Вингер дортмундской Боруссии Джейми Байно-Гиттенс не поможет своей команде в последних матчах сезона-2022/23 из-за травмы плеча.

Об это сообщил во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "шмелей" Эдин Терзич.

"Он не будет доступен для нас в ближайшие недели и месяцы", - цитирует тренера The Athletic. "Мы собираемся смотреть вперед и дать ему необходимое время, чтобы он мог вернуться не только быстро, но и сильнее, чем был".

Байно-Гиттенс не участвовал в последних трех матчах Дортмунда, не был включен в состав на матч против Вольфсбурга и был неиспользованной заменой в играх против Бохума и Айнтрахта.

Ранее в сентябре он перенес операцию на правом плече, что на тот момент полностью избавило его от проблем.

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В этом сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 20 матчей в составе Боруссии во всех турнирах, забив три гола и один раз отдав голевую передачу.

В следующем туре "желто-черные" сыграют с Боруссией из Менхенгладбаха. Поединок состоится в субботу, 13 мая, в 19:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд

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