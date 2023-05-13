Тренер ПСЖ оценил возвращение Месси к тренировкам

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальте прокомментировал возвращение Лионеля Месси к тренировочным занятиям после отстранения.

По словам специалист, он рад, что ему будет доступен именитый игрок, а что касается скандала, то он не будет комментировать его.

"Что касается отстранения, как я уже говорил на прошлой неделе - я не буду это комментировать.

С другой стороны, мы ради возвращению Лионеля. Он тренировался всю неделю с большим желанием, целеустремленностью, с желанием играть за команду", - приводит слова Гальте RMC Sport.

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В текущем сезоне аргентинец провел за французский клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил 20 голов и выполнил 19 голевых передач.

Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ заявил, что Месси выйдет в старте на матч с Аяччо.