iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер ПСЖ оценил возвращение Месси к тренировкам

Кристоф Гальте выделил желание аргентинца играть в футбол.
Сегодня, 07:23
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальте прокомментировал возвращение Лионеля Месси к тренировочным занятиям после отстранения.

По словам специалист, он рад, что ему будет доступен именитый игрок, а что касается скандала, то он не будет комментировать его.

"Что касается отстранения, как я уже говорил на прошлой неделе - я не буду это комментировать.

С другой стороны, мы ради возвращению Лионеля. Он тренировался всю неделю с большим желанием, целеустремленностью, с желанием играть за команду", - приводит слова Гальте RMC Sport.

Читай также: Секретное соглашение: Месси заключил оригинальный договор с ПСЖ

В текущем сезоне аргентинец провел за французский клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил 20 голов и выполнил 19 голевых передач.

Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ заявил, что Месси выйдет в старте на матч с Аяччо.


Статьи по теме

Кубок Стэнли: Торонто вылетел от Флориды, Вегас вышел вперед в серии с Эдмонтоном Кубок Стэнли: Торонто вылетел от Флориды, Вегас вышел вперед в серии с Эдмонтоном
НБА. Плей-офф: Лейкерс прошли Голден Стэйт, Нью-Йорк вылетел от Майами НБА. Плей-офф: Лейкерс прошли Голден Стэйт, Нью-Йорк вылетел от Майами
Футбол сегодня: Дерби Боруссий, матчи Динамо и Шахтера, возвращение Месси Футбол сегодня: Дерби Боруссий, матчи Динамо и Шахтера, возвращение Месси
Мунгия озвучил свою цель на бой с Деревянченко Мунгия озвучил свою цель на бой с Деревянченко
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

НХЛ08:25
Кубок Стэнли: Торонто вылетел от Флориды, Вегас вышел вперед в серии с Эдмонтоном
Бокс08:04
НБА. Плей-офф: Лейкерс прошли Голден Стэйт, Нью-Йорк вылетел от Майами
Европа07:44
Футбол сегодня: Дерби Боруссий, матчи Динамо и Шахтера, возвращение Месси
Европа07:23
Тренер ПСЖ оценил возвращение Месси к тренировкам
Бокс00:58
Мунгия озвучил свою цель на бой с Деревянченко
Бокс00:31
"Не был самим собой": Джойс рассказал, почему потерпел поражение от Чжилея
Вчера, 23:52
Европа23:52
Лацио на последних минутах спасся от поражения в матче с аутсайдером
Европа и мир23:30
Чемпионат мира по хоккею-2023: Канада разгромила Латвию, Швеция одолела Германию
Бокс23:22
"Все возможно": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри после Дюбуа
Европа22:55
Тренер ПСЖ рассказал о тактических схемах при выходе Месси на поле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK