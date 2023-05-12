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Конец отстранению: Тренер ПСЖ заявил, что Месси выйдет в старте на матч с Аяччо

Аргентинец появится на поле с первых минут.
Сегодня, 15:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч с Аяччо. Об этом сообщил главный тренер клуба Кристоф Гальтье.

"Конечно, я поговорил с Лео, как только он вернулся. Я хотел понять, в каком психологическом состоянии он находится, и обнаружил, что он абсолютно спокоен.

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Месси очень мотивирован и хочет сыграть. Он нацелен на еще один трофей. Да, Лео выйдет в старте завтра", – сказал Гальтье в интервью RMC Sport.

Напомним, недавно парижский клуб отстранил аргентинца на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения, ввиду чего он тот же день вернулся к тренировкам с командой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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