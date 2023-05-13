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Футбол

Тренер Марселя оценил адаптацию Малиновского в команде

Игор Тудор обозначил сильные стороны украинского футболиста.
Сегодня, 09:38
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Главный тренер Марселя Игор Тудор высказался по поводу полузащитника команды Руслана Малиновского.

По словам специалиста, украинский игрок допускает ошибки, однако он именно тот, кого хотел видеть в своем составе.

"Да, он потерял важные мячи во втором тайме матча против Ланса, но он хорошо сыграл против Лиона. Это игрок, которого мы хотели, потому что он очень техничный, у него фантастический менталитет, он понимает футбол".

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"Конечно, есть давление, каждый игрок должен адаптироваться, особенно учитывая, что он пришел из итальянской лиги. Переход в большие клубы имеет последствия. Но я верю в него из-за его футбольных, а также человеческих качеств", - приводит слова Тудора RMC Sport.

В текущем сезоне Малиновский провел 19 игр за Марсель во всех турнирах, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что одноклубника украинца могут дисквалифицировать на несколько игр.


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