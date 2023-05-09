Одноклубника Малиновского могут дисквалифицировать на несколько игр

Хавбек Марселя Димитри Пайе может пропустить концовку этого сезона и начало следующего из-за грубого и опрометчивого поступка.

Как сообщает издание L'equipe, за то, что француз ударил по лицу члена тренерского штаба Ланса в прошедшем туре его могут дисквалифицировать.

Payet, combien de matchs pour cette gifle sur Cahuzac ? pic.twitter.com/y2du4E57Ud — Testard (@Carthagi_one) May 7, 2023

Речь идет об отстранении на 4-5 ближайших матчей провансальского клуба. В то же время, до конца чемпионата Франции осталось 4 тура.

Cтоит отметить, что в этом сезоне Пайе перестал быть одним из ключевых игроков команды, сыграв 23 матча и выходя преимущественно на замены, однако, ему удалось отдать 3 ассиста и забить 3 гола в Лиге 1.

Напомним, ранее один из игроков Марселя рассказал о самом ужасном матче в его карьере.