Бывший тренер Челси может возглавить французский клуб

Грэм Поттер вошел в число кандидатов на должность тренера Ниццы.

Бывший главный тренер Брайтона и Челси Грэм Поттер может продолжить карьеру во французском чемпионате.

Как сообщает Nice-Matin, специалист входит в сферу интересов Ниццы.

По информации источника, спортивный директор INEOS (компании, владеющей клубом) Дэйв Брейлсфорд желает заключить сделку с Поттером.

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Напомним, британец был уволен из Челси из-за неудовлетворительные результаты.

В турнирной таблице чемпионата Франции Ницца идет на восьмом месте. В Лиге конференций команда дошла до 1/4 финала, где вылетела от Базеля.