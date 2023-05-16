Непристойное видео: Джорджина Родригеса взяла частный урок тверка у популярного учителя
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду, поделилась видео со своего урока тверка.
Модель получила занятие от международного учителя тверка Джека Гомеса.
Джорджина поделилась видео на своей странице в Instagram, на который она занимается вместе с наставником.
Девушка была одета в подтянутые штаны и спортивный бюстгальтер.
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Родригес до этого прошла разминочное занятие, которое была элементом подготовки к тверку.
Отметим, что сейчас девушка живет в Саудовской Аравии, где выступает легендарный португалец.
Ранее сообщалось, что Роналду опубликовал трогательное фото с Джорджиной после слухов о разрыве отношений.