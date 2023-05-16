Непристойное видео: Джорджина Родригеса взяла частный урок тверка у популярного учителя

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду, поделилась видео со своего урока тверка.

Модель получила занятие от международного учителя тверка Джека Гомеса.

Джорджина поделилась видео на своей странице в Instagram, на который она занимается вместе с наставником.

Девушка была одета в подтянутые штаны и спортивный бюстгальтер.

Читай также: Дочь Гвардиолы шокировала смелым образом, но фанаты Ман Сити оставили послание Хосепу

Родригес до этого прошла разминочное занятие, которое была элементом подготовки к тверку.

Отметим, что сейчас девушка живет в Саудовской Аравии, где выступает легендарный португалец.

Ранее сообщалось, что Роналду опубликовал трогательное фото с Джорджиной после слухов о разрыве отношений.