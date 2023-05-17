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Футбол

Хавбек Ман Сити сравнил игру в чемпионате Франции и АПЛ

Бернарду Силва сделал неожиданное заявление.
Сегодня, 18:27
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Игрок Манчестер Сити Бернарду Силва, ранее выступавший за Монако, сравнил игру в АПЛ и Лиге 1.

По словам португальца, в чемпионате Франции тяжелее играть физически.

"Я считаю, что играть во Франции мне было физически тяжелее, чем в Англии. Возможно, это потому, что в Манчестер Сити мы больше владеем мячом.

Поначалу мне было трудно адаптироваться в АПЛ, но потом удалось привыкнуть", - сказал Силва.

Напомним, ранее Пеп Гвардиола оценил свой вклад в историю Ман Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Лига 1 Бернарду Силва

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