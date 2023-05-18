Нагельсманн не получит премию в случае, если Бавария станет чемпионом Германии

Заслуга тренера в потенциальном чемпионстве останется без награды.

Борьба за чемпионство Германии в нынешнем сезоне будет идти до самого последнего матча.

За два тура до финиша мюнхенская Бавария опережает дортмундскую Боруссию на одно очко.

Большую часть из 68 очков, набранных на данный момент, "ротен" заработали еще при Юлиане Нагельсманне. Однако заслуги молодого специалиста не будут отмечены.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, в случае, если Бавария станет чемпионом Германии, Нагельсманн не получит премию.

По информации источника, такое условие было прописано в его контракте с клубом.

Ранее стало известно, что защитник Баварии заинтересовал мадридский Реал и Манчестер Сити.