Фернандо Торрес дисквалифицирован на один матч
У испанца произошла стычка с бывшим партнером по сборной.
Тренер молодежного состава Атлетико Фернандо Торрес получил одноматчевую дисквалификацию.
Экс-нападающий сборной Испании поссорился с тренером молодежной команды Реала Альваро Арбелоа во время матча 1/4 финала молодежного Кубка Испании.
Торрес толкнул Арбелоа, угрожал ему, за что получил красную карточку. Которая, кстати, еще больше распалила испанца, и он отправился к трибунам оскорблять фанатов.
Дисциплинарный суд Федерации футбола Испании принял решение дисквалифицировать Торреса на один матч. Хотя для него эта история могла закончиться намного хуже.
Ранее, напомним, дисквалификацию получил и главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.