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Футбол

Фернандо Торрес дисквалифицирован на один матч

У испанца произошла стычка с бывшим партнером по сборной.
Вчера, 23:55
Фернандо Торрес / Getty Images
Фернандо Торрес / Getty Images

Тренер молодежного состава Атлетико Фернандо Торрес получил одноматчевую дисквалификацию.

Экс-нападающий сборной Испании поссорился с тренером молодежной команды Реала Альваро Арбелоа во время матча 1/4 финала молодежного Кубка Испании.

Торрес толкнул Арбелоа, угрожал ему, за что получил красную карточку. Которая, кстати, еще больше распалила испанца, и он отправился к трибунам оскорблять фанатов.

Дисциплинарный суд Федерации футбола Испании принял решение дисквалифицировать Торреса на один матч. Хотя для него эта история могла закончиться намного хуже.

Ранее, напомним, дисквалификацию получил и главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

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