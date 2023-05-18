Фернандо Торрес дисквалифицирован на один матч

У испанца произошла стычка с бывшим партнером по сборной.

Тренер молодежного состава Атлетико Фернандо Торрес получил одноматчевую дисквалификацию.

Экс-нападающий сборной Испании поссорился с тренером молодежной команды Реала Альваро Арбелоа во время матча 1/4 финала молодежного Кубка Испании.

Торрес толкнул Арбелоа, угрожал ему, за что получил красную карточку. Которая, кстати, еще больше распалила испанца, и он отправился к трибунам оскорблять фанатов.

Дисциплинарный суд Федерации футбола Испании принял решение дисквалифицировать Торреса на один матч. Хотя для него эта история могла закончиться намного хуже.

Ранее, напомним, дисквалификацию получил и главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.