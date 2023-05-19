"Я не узнал себя": Торрес прокомментировал свой конфликт с Арбелоа

Наставник молодежной команды мадридского Атлетико Фернандо Торрес прокомментировал свой конфликт с Альваро Арбелоа.

Напомним, испанские специалисты сцепились между собой, за что позднее Фернандо получил дисквалифицию от дисциплинарной комиссии.

Экс-нападающий сборной Испании признал свою ошибку, но отметил, что при любых обстоятельств он продолжит защищать своих подопечных.

«Я посмотрел видео, и мне не понравилось то, что я увидел. Я не узнал себя, потому что обычно так никогда не поступаю. Я был неправ. Было ошибкой участвовать в этой провокации, тем более что моя команда осталась без тренера в дополнительное время.

Я сказал ребятам, что совершил ошибку, но я всегда буду защищать свою команду, когда вижу ситуации, которые считаю несправедливыми", – цитирует Торреса Marca.

Напомним, что подобный инцидент произошел и в УПЛ между Русланем Ротанем и штабом Днепра-1.