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"Я не узнал себя": Торрес прокомментировал свой конфликт с Арбелоа

Испанец признал свою ошибку.
Вчера, 22:02
Фернандо Торрес / Getty Images
Фернандо Торрес / Getty Images

Наставник молодежной команды мадридского Атлетико Фернандо Торрес прокомментировал свой конфликт с Альваро Арбелоа.

Напомним, испанские специалисты сцепились между собой, за что позднее Фернандо получил дисквалифицию от дисциплинарной комиссии.

Экс-нападающий сборной Испании признал свою ошибку, но отметил, что при любых обстоятельств он продолжит защищать своих подопечных.

«Я посмотрел видео, и мне не понравилось то, что я увидел. Я не узнал себя, потому что обычно так никогда не поступаю. Я был неправ. Было ошибкой участвовать в этой провокации, тем более что моя команда осталась без тренера в дополнительное время.

Я сказал ребятам, что совершил ошибку, но я всегда буду защищать свою команду, когда вижу ситуации, которые считаю несправедливыми", – цитирует Торреса Marca.

Напомним, что подобный инцидент произошел и в УПЛ между Русланем Ротанем и штабом Днепра-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Торрес

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