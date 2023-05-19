Ротань и Пеглоу получили дисквалификации за конфликт во время матча

КДК УАФ вынес решения по поводу конфликту Руслана Ротаня с тренерским штабом Днепра-1.

Напомним, что во время перенесенного матча первого тура УПЛ между Александрией и Днепром-1 у Ротаня возник конфликт с администратором днепрян Вадимом Комардиным. А после игрок Днепра-1 Пеглоу толкнул наставника Александрии.

КДК провел расследование произошедшего инцидента и вынес окончательный вердикт. Руслан Ротань дисквалифицирован на три матча, два из которых условно, а также должен выплатить штраф в 20 тысяч гривен.

Вадим Комардин получил такое же наказание, как и главный тренер Александрии.

А вот Пеглоу получил четырехматчевую дисквалификацию, в которой лишь один матч условно. А это значит, что 21-летний бразилец пропустит окончание сезона.

Напомним, что в последнем туре Днепр-1 с трудом справился с Колосом.