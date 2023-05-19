Один из лидеров ПСЖ продлил свой контракт с паржиским клубом

Маркиньош останется в столице Франции еще на несколько лет.

Капитан ПСЖ Маркиньош подписал новый контракт с клубом, говорится на официальном сайте.

Новое соглашение бразильского защитника рассчитано до 2028 году, что может позволить Маркиньошу стать настоящей легендой клуба.

В апреле этого года бразилец провел свой 400-й матч в футболке парижского клуба. По этому показателю впереди него только Марко Верратти (413) и Жан-Марк Пилорже (435).

Напомним, что Маркиньош присоединился к парижанам в 2013 году, перейдя из Ромы за чуть более 30 млн евро.

Ранее также Микель Артета намекнул, с клуб хотел бы продлить контракт.