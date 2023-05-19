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Артета намекнул, кто из его подопечных может продлить контракт с Арсеналом

Лондонский клуб хочет переподписать всех главных звезд коллектива.
Сегодня, 14:36
Вильям Салиба / Getty Images
Вильям Салиба / Getty Images

Днем ранее лондонский Арсенал объявил о том, что Аарон Рамсдейл подписал новый контракт с клубом.

Во время пресс-конференции главный тренер "канониров" Микель Артета намекнул, что схожая судьба может настичь и центрбека Вильяма Салиба.

"Мы ведем переговоры (о новом контракте). Мы пытаемся сохранить талант в клубе. Намерения у всех одинаковые, и, надеюсь, мы найдем правильное решение", - цитирует испанца Sky Sports.

Вильям Салиба стал игроком Арсенала летом 2019 года, когда англичане выкупили его контракт у французского Сент-Этьена за 30 миллионов евро. Однако лишь в сезоне-2022/23 он сумел закрепиться в основном составе "канониров".

Ранее стало известно, что нынешний сезон для Салиба досрочно завершился из-за травмы, которую он получил еще в четвертьфинале Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон Вильям Салиба

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