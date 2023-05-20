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Жирона - Вильярреал 1:2: обзор матча и результат игры 20.05.2023

Команда украинца не удержала ничейный результат уже в компенсированное к матчу время.
Сегодня, 17:12
Жирона проиграла Вильярреалу / Getty Images
Жирона проиграла Вильярреалу / Getty Images

В субботу, 20 мая, Жирона в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги принимала на своем поле Вильярреал.

Хозяева поля потерпели досадное поражение со счетом 1:2, позволив сопернику вырвать победу уже в компенсированное к матчу время.

Гости вышли вперед в начале поединка усилиями Йереми Пино, на что Жирона в середине первого тайма ответила результативным ударом Давида Лопеса. Три очка для Вильярреала в этом матче добыл Жерар Морено, отличившись на последних минутах встречи.

Источник: Getty Images

Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе Жироны и отыграл весь матч. На 70-й минуте украинскому вингеру удалось поразить ворота соперника, но гол был отменен из-за офсайда.

На данный момент Жирона, имея в своем активе 48 баллов, занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Вильярреал с 60 пунктами идет на пятой позиции.

Статистика матча Жирона - Вильярреал 35-го тура чемпионата Испании

Жирона - Вильярреал 1:2

Голы: Давид Лопес, 24 - Пино, 9, Жерар Морено, 90+4

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 9 - 10
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 16 - 11
Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 2.10

Жирона: Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес - Давид Лопес (Эррера, 59) - Коуто (Рейньер, 72), Цыганков, Мартин, Рикельме - Кастельянос (Стуани, 59)

Вильярреал: Рейна - Фойт (Фемения, 68), Манди, Куэнка, Педраса (Альберто Морено, 62) - Терратс (Ло Сельсо, 62), Капу - Чуквезе (Жерар Морено, 62), Баэна, Пино - Жексон

Предупреждения: Давид Лопес, 55, Эррера, 71 - Пино, 23

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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