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Клопп - о Лиге Европы: Это приемлемо, я не настолько избалован

Немец смирился с тем, что его команда не попала в главный еврокубковый турнир.
Вчера, 22:50
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что не считает провалом попадание мерсисайдцев в Лигу Европы по итогам сезона АПЛ.

"Где ни сиди, такой результат расстраивает.

Мы смогли навязать хорошую борьбу за место в Лиге чемпионов, но соперники набрали больше очков. Мы хотели бы сохранить интригу до следующей недели, но не смогли.

Я спрашивал после матча у парней, кто из них был по-настоящему хорош. Но выделить кого-то оказалось трудно. Однако мы проявили характер. У Астон Виллы были проблемы во втором тайме, и она не знала, как с ними справиться.

То, как затягивалось время, просто поражает. Мы видели, что в матче Севильи боллбои как будто вообще уехали из страны. В игре Ромы с Байером сколько вообще мяч был в игре?

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10 добавленных минут – это хорошо, но нужно было добавить еще 5. Все тянут время, мы слишком часто это видим. Дело не только в сегодняшнем матче, а в том, что это происходит в футболе в целом.

Мы будем бороться в Лиге Европы. Я не настолько избалован. То, что мы уже завоевали путевку в этот турнир, радует, ведь у нас серьезные соперники. Задача очень тяжелая, но мы справились, это здорово.

На протяжении долгого времени в этом сезоне до нас даже отголоски Лиги чемпионов не доносились, вот насколько далеки от борьбы за нее мы были. То, что мы вышли в Лигу Европы, совершенно приемлемо. Посмотрим, что будет дальше", – заявил Клопп в интервью BBC.

Напомним, Ливерпуль сыграл вничью с Астон Виллой (1:1) в рамках 37-го тура АПЛ, тем самым потеряв шансы на попадание в Лигу чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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