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Кан - о Баварии: Ощущение, будто все разваливается на части

Один из руководителей недоволен игрой команды.
Сегодня, 00:53
Оливер Кан / Getty Images
Оливер Кан / Getty Images

Генеральный директор Баварии Оливер Кан высказался о возможно проигранной чемпионской гонке в Бундеслиге.

"Подобное в нынешнем сезоне происходит слишком часто. Ощущение такое, будто все разваливается на части.

Было ощущение, что мы ничего не можем сделать после пропущенного гола.

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Ситуация больше не в наших руках. Горькое чувство. Мы глубоко разочарованы тем, что упустили возможность", – заявил Кан в интервью Bayern & Germany.

Напомним, Бавария уступила на своем поле РБ Лейпциг (1:3) в рамках 33-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы занимают первую строчку, опережая ближайшего преследователя Боруссию Дортмунд на один балл. У "шмелей" есть матч в запасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Оливер Кан

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