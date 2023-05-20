Определилась первая команда, вылетевшая из Бундеслиги

За тур до финиша стал известен неудачник высшего дивизиона Германии.

Берлинская Герта стала первой командой, вылетевшей из немецкой Бундеслиги в нынешнем сезоне.

В поединке 33-го тура "старая дама" сыграла вничью 1:1 с Бохумом, пропустив при этом в компенсированное к матчу время, и досрочно потеряла все шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

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За тур до финиша чемпионата Герта с 26 очками замыкает турнирную таблицу Бундеслиги, расположившись на 18-й строчке. Отставание берлинской команды от 16-й позиции, дающей право сыграть в стыковых матчах, составляет пять баллов.

В последний раз Герта вылетала во вторую Бундеслигу в сезоне-2011/12, но уже через год вернулась в высший дивизион.

Отметим, ранее также стала известна первая команда, которая заработала повышение в Бундеслигу.