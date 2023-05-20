iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определилась первая команда, вылетевшая из Бундеслиги

За тур до финиша стал известен неудачник высшего дивизиона Германии.
Вчера, 22:25
Герта вылетела из Бундеслиги / Getty Images
Герта вылетела из Бундеслиги / Getty Images

Берлинская Герта стала первой командой, вылетевшей из немецкой Бундеслиги в нынешнем сезоне.

В поединке 33-го тура "старая дама" сыграла вничью 1:1 с Бохумом, пропустив при этом в компенсированное к матчу время, и досрочно потеряла все шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

Читай также: Бавария оступилась в чемпионской гонке, потерпев поражение от Лейпцига

За тур до финиша чемпионата Герта с 26 очками замыкает турнирную таблицу Бундеслиги, расположившись на 18-й строчке. Отставание берлинской команды от 16-й позиции, дающей право сыграть в стыковых матчах, составляет пять баллов.

В последний раз Герта вылетала во вторую Бундеслигу в сезоне-2011/12, но уже через год вернулась в высший дивизион.

Отметим, ранее также стала известна первая команда, которая заработала повышение в Бундеслигу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига герта чемпионат Германии вторая бундеслига

Статьи по теме

Бавария оступилась в чемпионской гонке, потерпев поражение от Лейпцига Бавария оступилась в чемпионской гонке, потерпев поражение от Лейпцига
Нагельсманн не получит премию в случае, если Бавария станет чемпионом Германии Нагельсманн не получит премию в случае, если Бавария станет чемпионом Германии
Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма
Барселона после публикации пророссийского видео проиграла на своем поле Реал Сосьедаду Барселона после публикации пророссийского видео проиграла на своем поле Реал Сосьедаду
Помочь журналистам

Видео

Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сенсационно уступили GamerLegion
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Барселона после публикации пророссийского видео проиграла на своем поле Реал Сосьедаду
Европа23:33
Милан без проблем разгромил Сампдорию
Европа и мир23:10
Чемпионат мира по хоккею-2023: Латвия уничтожила Казахстан, Франция уступила Швеции
Бокс22:55
Оглашены гонорары Хэйни и Ломаченко за бой
Европа22:50
Клопп - о Лиге Европы: Это приемлемо, я не настолько избалован
Европа22:25
Определилась первая команда, вылетевшая из Бундеслиги
Украина22:22
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина22:12
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа21:55
Арсенал без Зинченко минимально уступил Ноттингем Форест
Европа21:31
Бавария оступилась в чемпионской гонке, потерпев поражение от Лейпцига
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK