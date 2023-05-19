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Стала известна первая команда, которая заработала повышение в Бундеслигу

Дармштадт вернулся в высшую лигу спустя шесть лет.
Вчера, 22:33
Дармштадт / Getty Images
Дармштадт / Getty Images

Немецкий Дармштадт обыграл Магдебург со счетом 1:0 и стал первой командой, которая заработала повышение в классе.

"Лилии" стали недосягаемы для соперников за тур до окончания чемпионата, заняв первое место с 67-ю очками. 

Кроме того Дармштадт мог обеспечить себе повышение еще в предыдущем туре, но проиграл Ганноверу. Однако со второй попытки команда все же сумела выиграть и набрать достаточное количество очков.

За вторую путевку поборються Хайденхайм и Гамбург, занимающие второе и третье место и разделенные между собой одним очком. У обеих команд осталось по два матча.

Ранее Дармштадт уже провел четыре сезона в высшей немецкой лиге, и вылетел из нее в сезоне 2016/17, заняв лишь 18-е место.

Напомним, ранее стало известно, что житомирское Полесье также обеспечило себе повышение в классе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дармштадт

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