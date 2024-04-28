iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определилась первая команда, вылетевшая из Бундеслиги

Дармштадт потерял все шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.
Вчера, 23:32
Дармштадт вылетел из Бундеслиги / Getty Images
Дармштадт вылетел из Бундеслиги / Getty Images

В воскресенье, 28 апреля, в рамках 31‑го тура немецкой Бундеслиги состоялся матч между Дармштадтом и Хайденхаймом, который завершился минимальной победой гостей благодаря голу на 90-й минуте.

После этого поражения хозяева поля потеряли математические шансы сохранить место в высшем дивизионе на следующий сезон.

Читай также: Байер на последних секундах спасся от первого поражения в сезоне, вырвав ничью со Штутгартом

За три тура до финиша чемпионата "лилии" с 17 очками занимают последнее место в турнирной таблице. Отставание от Майнца, который идет на 16-й позиции, дающей право на стыковые матчи, составляет 11 баллов.

Отметим, что Дармштадт провел в Бундеслиге один сезон, поднявшись напрямую в элитный дивизион по итогам прошлой кампании как раз вместе с Хайденхаймом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига дармштадт чемпионат Германии

Статьи по теме

Байер на последних секундах спасся от первого поражения в сезоне, вырвав ничью со Штутгартом Байер на последних секундах спасся от первого поражения в сезоне, вырвав ничью со Штутгартом
Лейпциг устроил волевой разгром Боруссии Дортмунд Лейпциг устроил волевой разгром Боруссии Дортмунд
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились две четвертьфинальные пары Чемпионат мира по снукеру-2024: определились две четвертьфинальные пары
"Остальные провалились": Фьюри обозначил свою миссию в бою с Усиком "Остальные провалились": Фьюри обозначил свою миссию в бою с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

01:10
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились две четвертьфинальные пары
Бокс00:53
"Остальные провалились": Фьюри обозначил свою миссию в бою с Усиком
Лига Чемпионов00:25
Арсенал, Манчестер Сити и Милан гарантировали себе участие в дебютном розыгрыше новой Лиги чемпионов
Вчера, 23:59
Бокс23:59
Джошуа оценил вероятность проведения третьего боя с Усиком
Европа23:32
Определилась первая команда, вылетевшая из Бундеслиги
Европа23:06
Центрбек украинского происхождения заинтересовал МЮ
Бокс22:58
"Все будет иначе": Руис хочет получить третий бой с Джошуа
Европа22:35
Английская футболистка и модель сайта для взрослых порадовала подписчиков обольстительным нарядом
Европа и мир22:15
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина выиграла второй матч, всухую одолев Нидерланды
Европа22:06
ПСЖ стал чемпионом Франции благодаря поражению Монако от Лиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK