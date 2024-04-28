Определилась первая команда, вылетевшая из Бундеслиги

Дармштадт потерял все шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

В воскресенье, 28 апреля, в рамках 31‑го тура немецкой Бундеслиги состоялся матч между Дармштадтом и Хайденхаймом, который завершился минимальной победой гостей благодаря голу на 90-й минуте.

После этого поражения хозяева поля потеряли математические шансы сохранить место в высшем дивизионе на следующий сезон.

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За три тура до финиша чемпионата "лилии" с 17 очками занимают последнее место в турнирной таблице. Отставание от Майнца, который идет на 16-й позиции, дающей право на стыковые матчи, составляет 11 баллов.

Nach #SVDFCH steht fest, dass unsere Bundesliga-Reise endet. In der kommenden Saison treten wir in der zweithöchsten Spielklasse an. Auch wenn wir uns in den vergangenen Wochen schrittweise darauf einstellen konnten: Jetzt wo es fix ist, schmerzt es dennoch. #sv98 pic.twitter.com/vZb8Y6Q4f9 — SV Darmstadt 98 (@sv98) April 28, 2024

Отметим, что Дармштадт провел в Бундеслиге один сезон, поднявшись напрямую в элитный дивизион по итогам прошлой кампании как раз вместе с Хайденхаймом.

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