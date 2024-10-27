Бохум - Бавария 0:5: обзор матча и результат игры 27.10.2024

Мюнхенцы слегка реабилитировались после катастрофы посреди недели.

На Воновия Рурштадионе завершился матч восьмого тура немецкой Бундеслиги, в котором Бохум принимал Баварию.

Гостя явно были в плохом настроении после провала в игре Лиги чемпионов против Барселоны (1:4). Поэтому хозяева поля оказались жертвой, на которой "ротен" сполна отыгрались.

К середине первого тайма команда Венсана Компани имела преимущество в два гола, благодаря результативным ударам Майкла Олисе и Джамала Мусиалы.

А после перерыва еще три игрока отметились в воротах Бохума: Харри Кейн довел счет до разгромного, Лерой Сане дополнил избиение, а точку в матче поставил Кингсли Коман.

Бавария продолжает делить с РБ Лейпцигом первое место таблицы, имея 20 очков. Бохум продолжает быть худшей командой чемпионата с одним баллом в активе.

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Статистика матча Бохум - Бавария восьмого тура Бундеслиги

Бохум - Бавария 0:5

Голы: Олисе, 16, Мусиала, 26, Кейн, 57, Сане, 65, Коман, 71.

Ожидаемые голы (xG): 0.52 - 1.35

Владение мячом: 28% - 72%

Удары: 5 - 14

Удары в створ: 2 - 7

Фолы: 14 - 6

Бохум: Древес - Медич, Ордец, Эрманн (Дашнер, 61) - Пасслак (Гамбоа, 46), Машович, Сиссоко (Панневиг, 85), Лосилла, Виттек - Де Вит (Мийоси, 71), Брошински (Хофманн, 71).

Бавария: Нойер - Лаймер, Упамекано, Ким (Дайер, 78), Дэвис - Киммих, Пальинья (Горецка, 61), Олисе (Сане, 61), Мусиала (Мюллер, 61), Коман - Кейн (Тель, 69).

Предупреждения: Пасслак - Мусиала.

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