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Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1: обзор матча и результат игры 02.11.2024

"Быки" впервые в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии потерпели поражение.
Сегодня, 21:37
Максимильян Байер и Серу Гирасси / Getty Images
Максимильян Байер и Серу Гирасси / Getty Images

В субботу, 2 ноября, в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк в рамках девятого тура немецкой Бундеслиги сошлись Боруссия и РБ Лейпциг.

В середине первого тайма команды успели обменяться голами: сначала отметился Беньямин Шешко, которому спустя всего три минуты ответил Максимильян Байер.

После перерыва подопечные Нури Шахина буквально задавили своего соперника, не позволив тому ничего создать. Сами "шмели" в это время старались вырвать победу, чтобы прервать серию из трех поражений подряд.

И у них это получилось! На 65-й минуте Серу Гирасси забил свой пятый мяч в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, который стал победным для хозяев поля.

Победа позволила Боруссии, у которой теперь 16 очков, хотя бы на время подняться на пятое место. А РБ Лейпциг впервые проиграл в этом чемпионате, что явно оценит Бавария, которая оторвалась от "быков" на три балла.

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Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг девятого тура Бундеслиги

Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1
Голы: Байер, 30, Гирасси, 65 - Шешко, 27.

Ожидаемые голы (xG): 2.71 - 0.22
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 19 - 7
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 11 - 12

Боруссия Д: Майер - Гросс, Джан, Шлоттербек, Бенсебаини - Забитцер (Азхил, 67), Нмеча, Байер (Кемпбелл, 90+4), Брандт, Байно-Гиттенс (Мален, 79) - Гирасси.

РБ Лейпциг: Гулачи - Гертрюйда, Клостерман, Орбан, Хенрикс (Бичиабу, 70) - Нуса (Уэдраого, 82), Вермерен, Айдара (Кампль, 64), Баумгартнер (Элмас, 64) - Шешко (Поульсен, 70), Опенда.

Предупреждения: Байер, Бенсебаини, Азхил - Баумгартнер, Хенрикс, Гертрюйда, Кампль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг

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