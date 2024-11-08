Присоединился к элитной компании: Лидер клуба Бундеслиги отметился интересным достижением

Форвард франкфуртского Айнтрахта Омар Мармуш отметился необычным достижением.

Как сообщает пресс-служба "орлов", Мармуш стал лишь 9-ым в истории футболистом, который забивал штрафные в двух матчах подряд. Египтянин сделал это в матчах против Бохума и пражской Славии.

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Помимо Омара подобное удавалось лишь: Лионелю Месси, Криштиану Роналду, Дэвиду Бекхэму, Роналдиньо, Андреа Пирло, Жуниньо Пернамбукано, Синише Михайловичу и Хакану Чалханоглу.

Отметим, что нападающий в целом проводит мощный сезон. В нынешней кампании у Мармуша 13 голов и 9 ассистов в 15 матчах.

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