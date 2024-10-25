Ливерпуль стал лидером в гонке за одного из главных открытий этого сезона в топ-5 чемпионатах

Английский Ливерпуль вырвался в лидеры гонки за форварда айнтрахтского Франкфурта Омара Мармуша.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, египетский нападающий мечтает о переходе в АПЛ, а посредники со стороны мерсисайдцев уже контактировали с окружением футболиста.

Мармуш, якобы, готов немедленно согласиться на переход, если ему поступит прямое предложение со стороны «красных».

Что касается позиции клуба Омара, то Франкфурт смирился с потенциальной потерей своего лидера и установил ценник на него. 25-летнего египтянина готовы продать за сумму в размере 50-60 млн евро.

Напданика признали лучшим игроком Бундеслиги в прошлом месяце. На старте сезона на его счету десять голов и семь ассистов в 11 матчах, а интересуется им также лондонский Челси.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль нашел замену Салаху.

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