Ливерпуль стал лидером в гонке за одного из главных открытий этого сезона в топ-5 чемпионатах
Английский Ливерпуль вырвался в лидеры гонки за форварда айнтрахтского Франкфурта Омара Мармуша.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, египетский нападающий мечтает о переходе в АПЛ, а посредники со стороны мерсисайдцев уже контактировали с окружением футболиста.
Мармуш, якобы, готов немедленно согласиться на переход, если ему поступит прямое предложение со стороны «красных».
Что касается позиции клуба Омара, то Франкфурт смирился с потенциальной потерей своего лидера и установил ценник на него. 25-летнего египтянина готовы продать за сумму в размере 50-60 млн евро.
Напданика признали лучшим игроком Бундеслиги в прошлом месяце. На старте сезона на его счету десять голов и семь ассистов в 11 матчах, а интересуется им также лондонский Челси.
Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль нашел замену Салаху.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!