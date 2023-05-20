Бавария - РБ Лейпциг 1:3: обзор матча и результат игры 20.05.2023

Мюнхенцы предоставили Боруссии Дортмунд возможность обойти их за тур до финиша чемпионата.

В субботу, 20 мая, мюнхенская Бавария в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги принимала на своем поле РБ Лейпциг.

Подопечные Томаса Тухеля, ведущие борьбу за чемпионство, допустили серьезную осечку в противостоянии с третьей командой чемпионата, потерпев поражение со счетом 1:3, чем предоставили возможность дортмундской Боруссии обойти их в турнирной таблице за тур до конца национального первенства.

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Бавария открыла счет на 25-й минуте встречи благодаря результативному удару Сержа Гнабри и смогла удержать добытое минимальное преимущество до середины второго тайма, после чего забивали уже только гости.

Источник: Getty Images

Сначала Конрад Лаймер выровнял положение, а на 76-й минуте Кристофер Нкунку, реализовав пенальти, вывел вперед уже "красных быков". Через десять минут точку в матче поставил Доминик Собослаи, который также успешно выполнил удар с одиннадцатиметровой отметки.

Источник: Getty Images

На данный момент Бавария с 68 очками осталась на вершине турнирной таблице Бундеслиги, но Боруссия Дортмунд отстает всего на один балл и свой матч 33-го тура с Аугсбургом еще сыграет. РБ Лейпциг с 63 пунктами занимает третье место.

Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг 33-го тура чемпионата Германии

Бавария - РБ Лейпциг 1:3

Голы: Гнабри, 25 - Лаймер, 65, Нкунку, 76 (пен.), Собослаи, 86 (пен.)

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 17 - 16

Удары в створ: 4 - 8

Фолы: 8 - 11

Ожидаемые голы (xG): 1.66 - 2.42

Бавария: Зоммер - Мазрауи (Мане, 86), Павар, де Лигт, Канселу (Упамекано, 86) - Киммих, Горецка (Гравенберх, 69) - Коман (Тель, 69), Мусиала, Гнабри (Сане, 69) - Мюллер

РБ Лейпциг: Бласвих - Симакан (Хенрикс, 46), Орбан, Гвардиол (Клостерманн, 87), Хальстенберг - Лаймер, Айдара (Кампль, 69) - Собослаи, Ольмо (Диалло, 87) - Силва (Форсберг, 69), Нкунку

Предупреждения: Павар 72 - Гвардиол 68.