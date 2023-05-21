Тухель - о проблемах Баварии: Если бы все было хорошо, не пришлось бы менять тренера

Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался о проблемах клуба после его прихода в команду.

"Если бы все было хорошо, не пришлось бы менять тренера.

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Дело не в том, чего я хочу. Когда дверь открывается, она открывается, руководство дало понять, что пришло время. Я не бегу от ответственности", – сказал Тухель в интервью ZDF.

Напомним, Бавария вчера уступила на своем поле РБ Лейпциг (1:3), тем самым потеряв важные очки в чемпионской гонке.