Бавария или очередь на бирже труда: что ждет Тухеля в Мюнхене

Руководство клуба определилось с тем, что случится с тренером в результате бестрофейного сезона.

После того, как Бавария проиграла РБ Лейпцигу (1:3), а дортмундская Боруссия разгромила Аугсбург (3:0), мюнхенский клуб упал на второе место в таблице немецкой Бундеслиги.

За один тур до конца чемпионата "ротен" отстают от "шмелей" на два очка, что повышает риск завершить сезон-2022/23 вообще без трофеев.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Kicker, главному тренеру Баварии Томасу Тухелю нечего бояться - если команда не станет чемпионом, он все равно не будет под угрозой увольнения и начнет следующий сезон в своей должности.

Этим летом руководство будет обсуждать в основном игроков - какие футболисты смогут вывести клуб на новый уровень в долгосрочной перспективе.

Ранее Томас Тухель прокомментировал проблемы клуба и свое назначение на должность главного тренера.