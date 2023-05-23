Талантлив на поле - талантлив на кухне: Холанд приготовил блюдо для вечеринки Манчестер Сити

В рамках 37-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити минимально переиграл Челси (1:0). Наставник команды Хосеп Гвардиола провел ротацию состава, ведь клуб еще до игры обеспечил себе победу в национальном турнире.

Нападающий "горожан" Эрлинг Холанд не принимал участие в поединке, однако был на награждение.

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После официального мероприятия манчестерский гранд устроил вечеринку в честь чемпионства. Норвежец продемонстрировал свои таланты на кухне, приготовив стейк.

Стоит отметить, что неизвестно, кому Холанд готовил и как получилось по вкусу. Несмотря на это, Эрлинг стал лучшим бомбардиром сезона, забив уже 36 голов.

Ранее сообщалось, что норвежец охарактеризовал свой дебютный сезон в Манчестер Сити.