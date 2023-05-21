Холанд охарактеризовал свой дебютный сезон в Ман Сити

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился мыслями о завоевании чемпионства в АПЛ и личных итогах сезона.

По словам норвежца, эта кампания останется в его памяти на всю жизнь.

"Это нереально. Не знаю, что сказать. Я очень счастлив. Это воспоминания, которые я буду помнить всю жизнь. Не знаю, что добавить.

Это что-то особенное. Буду наслаждаться этим днем, невероятно.

Дебютный сезон, 36 голов, титул АПЛ и еще 2 финала - неплохо", - сказал нападающий.

Напомним, ранее Холанд был номинирован на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.