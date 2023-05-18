Определились номинанты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

За награду посоревнуется семь футболистов.

Пресс-служба АПЛ объявила список кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2022/23 в АПЛ.

За награду поборется семь исполнителей, среди которых выделяются Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне.

Также стоит отметить попадание в список двух партнеров Александра Зинченко, а именно Букайо Саки и Мартина Эдегора.

Список номинантов на звание лучшего футболиста сезона-2022/23 в АПЛ:

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)

Букайо Сака (Арсенал)

Мартин Эдегор (Арсенал)

Харри Кейн (Тоттенхэм)

Киран Трипье (Ньюкасл)

Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)

Напомним, что ранее также стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона-2022/23 в чемпионате Англии и лучшего тренера сезона.