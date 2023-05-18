Определились номинанты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
За награду посоревнуется семь футболистов.
Пресс-служба АПЛ объявила список кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2022/23 в АПЛ.
За награду поборется семь исполнителей, среди которых выделяются Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне.
Также стоит отметить попадание в список двух партнеров Александра Зинченко, а именно Букайо Саки и Мартина Эдегора.
Список номинантов на звание лучшего футболиста сезона-2022/23 в АПЛ:
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Мартин Эдегор (Арсенал)
- Харри Кейн (Тоттенхэм)
- Киран Трипье (Ньюкасл)
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
Напомним, что ранее также стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона-2022/23 в чемпионате Англии и лучшего тренера сезона.