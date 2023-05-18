iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определились номинанты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

За награду посоревнуется семь футболистов.
Сегодня, 16:53
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Пресс-служба АПЛ объявила список кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2022/23 в АПЛ.

За награду поборется семь исполнителей, среди которых выделяются Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне.

Также стоит отметить попадание в список двух партнеров Александра Зинченко, а именно Букайо Саки и Мартина Эдегора.

Список номинантов на звание лучшего футболиста сезона-2022/23 в АПЛ:

  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
  • Букайо Сака (Арсенал)
  • Мартин Эдегор (Арсенал)
  • Харри Кейн (Тоттенхэм)
  • Киран Трипье (Ньюкасл)
  • Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)

Напомним, что ранее также стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона-2022/23 в чемпионате Англии и лучшего тренера сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ чемпионат Англии

Статьи по теме

Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма
Партнеры Зинченко, Холанд и другие: Определились претенденты на звание лучшего молодого игрока АПЛ Партнеры Зинченко, Холанд и другие: Определились претенденты на звание лучшего молодого игрока АПЛ
Очередной игрок Манчестер Сити может пополнить состав Арсенала Очередной игрок Манчестер Сити может пополнить состав Арсенала
Феликс может остаться в АПЛ, но не в Челси Феликс может остаться в АПЛ, но не в Челси
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с FaZe, Intro The Breach попытаются обыграть Vitality
просмотров
Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций
просмотров

Последние новости

Европа19:23
Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма
Бокс19:20
Хирн оценил возможность проведение боксерского боя между Джошуа и Нганну
Европа19:00
Главный тренер Ливерпуля получил двухматчевую дисквалификацию
НБА18:58
Портленд хочет за счет высокого пика на драфте-2023 построить команду вокруг Лилларда
Европа18:48
Пирс выступил с восторженными отзывами об игре в обороне Манчестер Сити
Украина18:37
Бачимо, що не москалі: легионеры Кривбасса поздравили украинцев с Днем вышиванки
Киберспорт18:28
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа18:22
Директор Ман Сити: Неверно говорить, что мы много потратили и побеждаем из-за этого
Европа18:04
Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше
Европа17:51
Лидер Айнтрахта изъявил желание пополнить ряды Милана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK