Фиорентина - Интер 1:2: обзор матча и результат финала Кубка Италии 24.05.2023

В среду, 24 мая, в Риме на Стадио Олимпико состоялся финал Кубка Италии, в котором Фиорентина встречалась с Интером.

Финалист Лиги чемпионов нынешнего сезона оказался сильнее участника решающего поединка Лиги конференций, одержав волевую победу со счетом 2:1.

Флорентийской команде удалось быстро открыть счет в противостоянии, когда уже на третьей минуте результативным ударом отличился Николас Гонсалес.

Источник: Getty Images

Тем не менее еще до перерыва "нерадзурри" смогли перевернуть ход матча благодаря Лаутаро Мартинесу, который оформил дубль. В итоге этот результат сохранился до конца поединка.

Источник: Getty Images

Таким образом, Интер в статусе действующего обладателя Кубка Италии защитил это звание. Миланская команда завоевала девятый национальный кубок в своей истории.

Кроме того, в текущем сезоне Интер стал обладателем Суперкубка Италии.

Статистика финала Кубка Италии Фиорентина - Интер

Фиорентина - Интер 1:2

Голы: Гонсалес, 3 - Мартинес, 29, 37

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 19 - 11

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 8 - 4

Фолы: 9 - 11

Фиорентина: Терраччьяно, Додо (Терзич 82), Кварта (Раньери 70), Миленкович, Бираги, Кастровилли (Мандрагора 60), Амрабат (Йович 70), Бонавентура, Гонсалес, Кабрал, Иконе (Соттил 60)

Интер: Ханданович, Дармиан, Ачерби, Бастони (Де Фрай 58), Думфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини 84), Димарко (Гозенс 68), Джеко (Лукаку 58), Лаутаро Мартинес (Корреа 84)

Предупреждения: Кварта 54, Гонсалес 90 - Бастони 53.