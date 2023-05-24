Фиорентина - Интер 1:2: обзор матча и результат финала Кубка Италии 24.05.2023
В среду, 24 мая, в Риме на Стадио Олимпико состоялся финал Кубка Италии, в котором Фиорентина встречалась с Интером.
Финалист Лиги чемпионов нынешнего сезона оказался сильнее участника решающего поединка Лиги конференций, одержав волевую победу со счетом 2:1.
Флорентийской команде удалось быстро открыть счет в противостоянии, когда уже на третьей минуте результативным ударом отличился Николас Гонсалес.
Тем не менее еще до перерыва "нерадзурри" смогли перевернуть ход матча благодаря Лаутаро Мартинесу, который оформил дубль. В итоге этот результат сохранился до конца поединка.
Таким образом, Интер в статусе действующего обладателя Кубка Италии защитил это звание. Миланская команда завоевала девятый национальный кубок в своей истории.
Кроме того, в текущем сезоне Интер стал обладателем Суперкубка Италии.
Статистика финала Кубка Италии Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер 1:2
Голы: Гонсалес, 3 - Мартинес, 29, 37
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 19 - 11
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 8 - 4
Фолы: 9 - 11
Фиорентина: Терраччьяно, Додо (Терзич 82), Кварта (Раньери 70), Миленкович, Бираги, Кастровилли (Мандрагора 60), Амрабат (Йович 70), Бонавентура, Гонсалес, Кабрал, Иконе (Соттил 60)
Интер: Ханданович, Дармиан, Ачерби, Бастони (Де Фрай 58), Думфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини 84), Димарко (Гозенс 68), Джеко (Лукаку 58), Лаутаро Мартинес (Корреа 84)
Предупреждения: Кварта 54, Гонсалес 90 - Бастони 53.