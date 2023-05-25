Эспаньол - Атлетико 3:3: обзор матча и результат игры 24.05.2023
В среду, 24 мая, Эспаньол в рамках 36-го тура испанской Ла Лиги принимал на своем поле Атлетико.
Борющиеся за выживание в высшем дивизионе "попугаи" выдали невероятный камбек и отыгрались в противостоянии с "матрасниками", уступая в три мяча.
В первом тайме команда Диего Симеоне дважды поразила ворота соперника усилиями Сауля и Антуана Гризманна, а сразу после перерыва Янник Феррейра Карраско довел преимущество до разгромного.
Тем не менее во второй половине встречи хозяевам поля за 15 минут удалось вырвать ничью. На 64-й минуте поединка Сезар Монтес отквитал один мяч, после Хоселу реализовал пенальти, а Винисиус Соуза выровнял положение.
На данный момент Атлетико занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 73 очка. Эспаньол с 35 баллами пребывает в зоне вылета, расположившись на 19-й строчке.
Статистика матча Эспаньол - Атлетико 36-го тура чемпионата Испании
Эспаньол - Атлетико 3:3
Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (пен.), Винисиус Соуза, 79 - Сауль, 21, Гризманн, 44, Карраско, 46
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 26 - 16
Удары в створ: 13 - 7
Фолы: 6 - 9
Ожидаемые голы (xG): 3.65 - 2.67
Эспаньол: Пачеко - Хиль (Видаль, 55), Монтес, Калеро (Винисиус Соуза, 46), Кабрера, Оливан (Педроса, 78) - Пуадо (Брейтуэйт, 78), Дардер, Денис Суарес (Эспозито, 56) - Хоселу, Меламед
Атлетико: Грбич - Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо, Карраско (Регилон, 88) - де Пауль (Барриос, 77), Коке (Кондогбья, 88), Сауль - Гризманн, Корреа (Мартин, 78)
Предупреждения: Видаль, 66, Винисиус Соуза, 80 - Грбич, 75, Мартин, 89.