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"Я могу лучше": Малиновский оценил свою игру за Марсель

Футболист обозначил свои планы на будущее.
Сегодня, 07:57
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник Марселя Руслан Малиновский поделился мнением по поводу своей игры в составе французской команды.

По словам украинского игрока, ему нужно пройти полную подготовку к сезону, чтобы быть лучше и понимать лучше игру Марселя.

"Были тактические элементы, в которые нужно было интегрироваться, и я мало играл в течение шести месяцев в Аталанте. Мне чуть-чуть не хватало ритма, не хватало связи с другими игроками. Возможно, я слишком давил на себя".

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"Но Марсель – это большой клуб, нелегко выигрывать сразу. Я могу играть лучше, это очевидно. Но я играл четыре месяца. В следующем сезоне, с полной подготовкой и полной уверенностью я думаю, что сыграю лучше", - приводит слова Малиновского France 24.

В текущем сезоне украинец провел 18 игр за Марсель, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи. 

Ранее сообщалось, что тренер Марселя Малиновского решил покинуть клуб.


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