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Лилль - Марсель 2:1: обзор матча и результат игры 20.05.2023

Провансальцы уступили на выезде.
Сегодня, 00:20
Лилль - Марсель / Getty Images
Лилль - Марсель / Getty Images

В субботу, 20 мая, в рамках 36-го тура Лиги 1 Лилль принимал на своем поле Марсель. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первыми в данной встрече отличились гости. Защитник Джонатан Клаусс забил после передачи Руслана Малиновоского.

На это Лилль сумел ответить во второй половине встречи двумя голами. Сначала Жонатан Дэвид отличился с пенальти, а потом Жонатан Бамба установил финальный результат.

Отметим, украинский хавбек Марселя Руслан Малиновский провел на после все 90 минут, отличившись ассистом в начале игры.

Статистика матча Лилль - Марсель 36-го тура чемпионата Франции

Лилль - Марсель 2:1
Голы: Дэвид, 50, Бамба, 72 - Клаусс, 29

Владение мячом: 47% - 53%      
Ожидаемые голы (xG): 1.70 - 0.71
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 3 - 4

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель лилль Лига 1

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