Лилль - Марсель 2:1: обзор матча и результат игры 20.05.2023

В субботу, 20 мая, в рамках 36-го тура Лиги 1 Лилль принимал на своем поле Марсель. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первыми в данной встрече отличились гости. Защитник Джонатан Клаусс забил после передачи Руслана Малиновоского.

На это Лилль сумел ответить во второй половине встречи двумя голами. Сначала Жонатан Дэвид отличился с пенальти, а потом Жонатан Бамба установил финальный результат.

Отметим, украинский хавбек Марселя Руслан Малиновский провел на после все 90 минут, отличившись ассистом в начале игры.

Статистика матча Лилль - Марсель 36-го тура чемпионата Франции

Лилль - Марсель 2:1

Голы: Дэвид, 50, Бамба, 72 - Клаусс, 29

Владение мячом: 47% - 53%

Ожидаемые голы (xG): 1.70 - 0.71

Удары: 12 - 8

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 3 - 4