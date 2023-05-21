Лилль - Марсель 2:1: обзор матча и результат игры 20.05.2023
Провансальцы уступили на выезде.
В субботу, 20 мая, в рамках 36-го тура Лиги 1 Лилль принимал на своем поле Марсель. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Первыми в данной встрече отличились гости. Защитник Джонатан Клаусс забил после передачи Руслана Малиновоского.
На это Лилль сумел ответить во второй половине встречи двумя голами. Сначала Жонатан Дэвид отличился с пенальти, а потом Жонатан Бамба установил финальный результат.
Отметим, украинский хавбек Марселя Руслан Малиновский провел на после все 90 минут, отличившись ассистом в начале игры.
Статистика матча Лилль - Марсель 36-го тура чемпионата Франции
Лилль - Марсель 2:1
Голы: Дэвид, 50, Бамба, 72 - Клаусс, 29
Владение мячом: 47% - 53%
Ожидаемые голы (xG): 1.70 - 0.71
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 3 - 4