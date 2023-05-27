Мюллер установил рекорд Бундеслиги

Хавбек вписал свое имя в историю немецкого чемпионата, завоевав 12-ый титул.

В 34 туре чемпионата Германии в драматической развязке Бавария вырвала титул у Боруссии Дортмунд.

Благодаря этому футболист мюнхенцев Томас Мюллер установил уникальное достижение.

Как сообщает Squawka, 12-ый титул чемпиона Германии за карьеру стал для Томаса рекордным. Ни один футболист в истории не сумел завоевать больше титулов Бундеслиги, чем Мюллер.

Напомним, ранее сообщалось, что Кингсли Коман продолжил свою удивительную серию, десятое чемпионство в карьере подряд.