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Мюллер установил рекорд Бундеслиги

Хавбек вписал свое имя в историю немецкого чемпионата, завоевав 12-ый титул.
Сегодня, 19:31
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

В 34 туре чемпионата Германии в драматической развязке Бавария вырвала титул у Боруссии Дортмунд.

Благодаря этому футболист мюнхенцев Томас Мюллер установил уникальное достижение.

Как сообщает Squawka, 12-ый титул чемпиона Германии за карьеру стал для Томаса рекордным.  Ни один футболист в истории не сумел завоевать больше титулов Бундеслиги, чем Мюллер.

Напомним, ранее сообщалось, что Кингсли Коман продолжил свою удивительную серию, десятое чемпионство в карьере подряд.


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