Определился второй новичок Бундеслиги в следующем сезоне, им стал скромный Хайденхайм.

Немецкий клуб из одноименного города в последнем туре отправился в гости в Регенсбург к местному Яну. Ко второму тайму Хайденхайм проигрывал в два мяча.

Однако в середине поединка претендент на повышение отыграл один гол, а потом совершил невероятный камбек. Хайденхайм сумел добыть победу в компесированное время, сравняв на 90+3 минуте, а уже на 90+9 вырвав победу.

Таким образом Хайденхайм впервые в своей истории вышел в Бундеслигу, присоединившись к ранее вышедшему Дармштадту. Гамбург и Штутгарт разыграют между собой право играть в высшей лиге в начале июня.

В свою очередь Герта и Шальке в следующем сезоне будут играть в Бундеслиге 2.

Ранее, напомним, донецкий Шахтер стал чемпионом Украины.