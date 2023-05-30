Бавария готова оформить многомиллионный переход Райса

Мюнхенская Бавария уже готовится к открытию трансферного окна, чтобы оформить громкую сделку.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, "ротен" готовы удовлетворить желание Вест Хэма получить за Деклана Райса 100 миллионов евро.

По информации источника, главный тренер клуба Томас Тухель видит в 24-летнем англичанине игрока основы. А руководство клуба дало свое добро на осуществление данного трансфера.

В нынешнем сезоне капитан "молотобойцев" принял участие в 49 матчах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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В среду, 7 июня, Деклан Райс может выиграть свой первый трофей в профессиональной карьере - Вест Хэм сыграет с Фиорентиной в финале Лиги конференций.