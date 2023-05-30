iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария готова оформить многомиллионный переход Райса

Руководство мюнхенского клуба дало добро на дорогостоящий трансфер хавбека Вест Хэма.
Сегодня, 16:48
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Мюнхенская Бавария уже готовится к открытию трансферного окна, чтобы оформить громкую сделку.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, "ротен" готовы удовлетворить желание Вест Хэма получить за Деклана Райса 100 миллионов евро.

По информации источника, главный тренер клуба Томас Тухель видит в 24-летнем англичанине игрока основы. А руководство клуба дало свое добро на осуществление данного трансфера.

В нынешнем сезоне капитан "молотобойцев" принял участие в 49 матчах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Читай также: Бавария может подписать экс-лидера Боруссии Дортмунд

В среду, 7 июня, Деклан Райс может выиграть свой первый трофей в профессиональной карьере - Вест Хэм сыграет с Фиорентиной в финале Лиги конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Вест Хэм АПЛ Бавария Мюнхен Деклан Райс

Статьи по теме

Мудрик попал в тройку быстрейших игроков АПЛ Мудрик попал в тройку быстрейших игроков АПЛ
Бавария готова усилиться форвардом Ювентуса Бавария готова усилиться форвардом Ювентуса
Тен Хаг: Не гарантирую, что Де Хеа останется первым номером в Манчестер Юнайтед Тен Хаг: Не гарантирую, что Де Хеа останется первым номером в Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед готов продать Фреда в Фулхэм, чей тренер уже общался с игроком Манчестер Юнайтед готов продать Фреда в Фулхэм, чей тренер уже общался с игроком
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис19:21
Россиянин Медведев сенсационно вылетел с Ролан Гаррос
Европа18:55
МЮ готов сделать голкипера Порту одним из самых дорогих игроков на своей позиции в истории
Бокс18:40
"Будет преследовать всю карьеру": Стивенсон считает, что Хэйни обязан дать Ломаченко реванш
Теннис18:25
Цуренко прошла во второй раунд Ролан Гаррос, победив тринадцатую ракетку мира
Европа18:12
Хавбек Тоттенхэма может стать одноклубником Малиновского
Европа17:55
Мудрик попал в тройку быстрейших игроков АПЛ
Футбол17:34
Бавария готова усилиться форвардом Ювентуса
Теннис17:28
Байндль проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Теннис17:20
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Калинина и Байндль вылетели, Свитолина сыграет с австралийкой во втором раунде
Европа17:09
Тен Хаг: Не гарантирую, что Де Хеа останется первым номером в Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK